以總理和防長獲授權就打擊真主黨作出決定

中評社北京7月29日電／央視新聞報導，據以色列方面27日發布的消息，黎巴嫩真主黨武裝當晚向以色列占領的戈蘭高地城鎮邁吉達爾沙姆斯發動火箭彈襲擊，導致包括兒童在內的至少12人死亡、30多人受傷。但黎巴嫩真主黨武裝否認與這起襲擊有關。



當地時間28日，以色列安全內閣授權以色列總理和國防部長，對黎巴嫩真主黨武裝採取軍事打擊行動，以回應戈蘭高地城鎮遭襲事件。



以色列總理辦公室稱，以色列總理內塔尼亞胡28日結束對美國的訪問回國後，立即主持了安全內閣會議。



根據以色列媒體報導，當天召開的以色列安全內閣會議授權以色列總理內塔尼亞胡和國防部長加蘭特，對黎巴嫩真主黨武裝採取軍事打擊行動，具體的軍事打擊的方式和時間由內塔尼亞胡和加蘭特兩人決定。



內塔尼亞胡當天表示，黎巴嫩真主黨武裝將為這次襲擊付出前所未有的、沉重的代價。



以色列國防部長加蘭特同一天也警告稱，儘管黎巴嫩真主黨武裝否認與襲擊戈蘭高地城鎮邁吉達爾沙姆斯有關，但無法掩蓋其襲擊以方目標的事實，黎巴嫩真主黨武裝將為其行為付出沉重的代價。



以色列國防軍總參謀長赫齊·哈萊維當天表示，以色列軍方正在為“以色列北部地區下一階段戰鬥”做好準備，必要時以軍將採取強力行動。



另據以色列公共廣播公司報導援引以色列官員的話稱，以色列將猛烈打擊黎巴嫩真主黨武裝，但是無意發動全面戰爭。