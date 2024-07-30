外交部：強烈敦促日美停止挑動“新冷戰”

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京7月30日電（記者 海涵）外交部發言人林劍7月29日在例行記者會上就美日“2＋2”會談涉華表態回答記者提問時指出，我們強烈敦促日美立即停止干涉中國內政，停止製造對抗，停止挑動“新冷戰”，以實際行動促進本地區戰略穩定，不要成為攪亂亞太和平安寧的逆流禍根。



有記者提問說，美國和日本在東京“2＋2”會談後發表了聲明，表示中國的外交政策“謀求以損人利己的方式來重塑國際秩序”。請問中方對此有何評論？



林劍表示，日美聯合聲明罔顧事實，顛倒黑白，惡毒攻擊中國對外政策，粗暴干涉中國內政，在涉海問題上對中國進行攻擊抹黑，對中國正常的軍事發展和國防政策說三道四，渲染鼓噪“中國威脅”，炒作地區緊張局勢，中方對此強烈不滿，堅決反對。



林劍說，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國始終堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，國防建設和軍事活動正當合理，始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，不對任何國家構成威脅。



林劍指出，犧牲他國安全利益和亞太人民福祉的恰恰是日本和美國。日美口口聲聲促進地區和平安全、維護基於規則的國際秩序，實則拉幫結夥搞“小圈子”，操弄集團政治，製造陣營對抗，破壞地區和平、安全與穩定。日美還強化“延伸威懾”這一冷戰產物，謀求所謂“核遏制力”，加劇地區緊張，引發核擴散與核衝突風險。

