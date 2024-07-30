外交部：保護傳承好世界遺產是人類共同責任

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京7月30日電（記者 海涵）聯合國教科文組織第46屆世界遺產大會通過決議，將包括“北京中軸線——中國理想都城秩序的傑作”在內中國申報的三個項目列入《世界遺產名錄》。外交部發言人林劍在7月29日例行記者會上就此表示，申遺成功的背後，是中國政府和人民堅持保護傳承文化遺產、保護生態環境、建設美麗中國的不懈努力。世界遺產是人類的共同財富，保護傳承好世界遺產是人類的共同責任。



林劍說，我們對“北京中軸線——中國理想都城秩序的傑作”、“巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群”、“中國黃（渤）海候鳥栖息地（第二期）”申遺成功表示熱烈祝賀。至此，中國世界遺產數量達到59項，位居全球第二。其中包括15項世界自然遺產和4項文化與自然雙遺產，世界自然遺產總數繼續保持全球第一。



林劍表示，申遺成功的背後，是中國政府和人民堅持保護傳承文化遺產、保護生態環境、建設美麗中國的不懈努力。中國政府先後實施了100多項文物保護工程，讓“北京中軸線”這條世界最長的城市軸線重煥生機，讓老城的市井煙火和現代的生活方式相融共生。我們秉持“綠水青山就是金山銀山”理念，加大生物多樣性保護和環境治理，讓“巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群”的地質地貌得到原生態保護，讓“黃（渤）海候鳥栖息地”為數千萬只遷徙水鳥提供不可或缺的繁殖地、停歇地和越冬地。



林劍說，世界遺產是人類的共同財富，保護傳承好世界遺產是人類的共同責任。中國將繼續秉持人類命運共同體理念，同國際社會一道，積極踐行《保護世界文化和自然遺產公約》，分享中國成功經驗，加強世界遺產保護合作，為促進全球生態文明建設和文明交流互鑒，持續貢獻中國智慧和中國力量。



