以色列堅持強硬立場　加沙停火談判未獲突破

中評社北京7月29日電／據央視新聞：當地時間28日，以色列、美國、卡塔爾和埃及四國官員在意大利羅馬舉行會談，討論加沙地帶停火和交換被扣押人員問題。以色列媒體報導稱，本次談判仍然沒有取得突破。



28日，以色列情報和特勤局局長巴爾內亞、美國中央情報局局長伯恩斯、卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德、埃及情報總局局長阿巴斯·卡邁勒在意大利羅馬舉行會談，各方就以總理內塔尼亞胡此前就加沙地帶停火和交換被扣押人員協議提出的新要求進行了討論。



以色列公共廣播公司報導稱，以方的立場較此前更為強硬，本次談判沒有取得突破性進展。以色列總理辦公室當天發表聲明稱，以色列情報和特勤局局長巴爾內亞28日已經返回以色列，各方在未來幾天內還會繼續就加沙地帶停火和交換被扣押人員協議進行談判。



媒體稱，以色列目前正尋求更改美國提出的停火方案。路透社25日援引消息人士的話稱，本月早些時候在埃及首都開羅舉行加沙地帶停火談判時，以色列方面要求，從加沙地帶其他地方重返北部的巴勒斯坦居民，必須先接受篩查。然而，按照原有方案，以色列應當允許加沙平民自由回到北部的家。以方另一個新條件，是要求繼續控制加沙地帶與埃及接壤地區的“費城走廊”。美媒27日稱，以色列已於當天向美國提交了加沙地帶停火協議的最新提案。27日當天，黎巴嫩真主黨下屬媒體援引消息人士的話稱，哈馬斯堅持其立場，要求以色列從加沙地帶全面撤軍，否則哈馬斯不會接受任何新提案。

