網評：人們希望走出“唐尚珺困境”

中評社北京7月29日電／人們希望走出“唐尚珺困境”

來源：光明網



7月24日，唐尚珺在社交媒體上發布視頻，稱自己已被華南師範大學信息工程專業錄取。錄取信息顯示，當前檔案狀態為“已被華南師範大學錄取”，批次“本科普通批”，科類“物理類”，專業名稱“信息工程”。



今年是35歲的唐尚珺第16次參加高考。平心而論，他在互聯網上可謂毀譽參半了。他的社會評價變得複雜，似乎從一個高考的勵志者，變成了一個高考的“投機者”，如今又變成了仿徨者。



不可否認的是，無論人們喜不喜歡，唐尚珺都能輕易獲得輿論的關注。從這個角度看，他已經“成功”了——哪怕是以一些人不喜歡的方式。唐尚珺本身已經變成高考語境下的符號，他未來的人生大概率要和他的高考故事緊密相連，而不是全部系於人們出於樸素認知所設想的路徑：讀書－畢業－找工作。



在最新的報導裡，唐尚珺已經開始直播，也發起了“這次要不要讀大學”的投票，這或許已經透露了他未來可能性的端倪。他身上的標簽，讓他的人生有了傳統路徑之外的元素。



在這裡不評價唐尚珺本人如何，僅僅從唐尚珺過去十幾年的高考歷程來看，他確實是剖析高考本身的樣本。他之所以可以十幾年如一日的高考，恰恰是因為高考在社會生活裡占據了重要的位置，高考本身就凝聚了大量的“資源”，並投射到他的身上。



支撐唐尚珺走完復讀路的，除了本人的意志外，也是因為能獲得獎金和贊助。他曾自陳“在各個復讀學校拿到的獎金、生活費大約有30萬元”，這些想必給了他復讀的動力和可能。這或許本身就是高考意義最生動的詮釋——考生僅僅是復讀、考上好學校，就已經可以獲利了，高考的地位和分量不言而喻。

