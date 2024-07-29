網評：讓更多殘障考生能圓大學夢

中評社北京7月29日電／讓更多殘障考生能圓大學夢

來源：光明網



進入7月中下旬，高校錄取結果陸續揭曉。據報導，今年全國15名盲人考生中已有3人被藝術院校錄取。很多網友獻上祝福和點贊，不僅是因為他們圓了大學夢，更因為人們明白，一名視障孩子取得這樣的成績是多麼不容易！



在普通孩子眼里再簡單不過的一個知識點、一次考試和訓練，對他們而言，都要付出百倍的努力。沒有堅韌的毅力和對夢想的追求，是難以斬獲佳績的。不只他們，其背後的家庭也要百倍付出。有人舉家搬遷到有盲校的城市，只為讓孩子繼續學習；有的母親充當孩子的“專屬助理”，有的父親專門去學音樂知識，只為幫助孩子。3名考生和他們的家長用行動譜寫了一曲普通人的奮鬥勵志之歌，讓人動容，也讓人敬佩。



他們的經歷，也是我國殘障人士受教育權益不斷得到保障的生動注腳。2024年全國高考報名人數1342萬人，其中殘障人士1.1萬餘名。高考前，教育部就進行了部署，要求為殘障考生提供合理便利，包括：為視障考生提供現行盲文試卷、延長考試時間，為聽障考生免除外語聽力考試，允許行動不便的殘障考生使用輪椅、助行器等。同時，依據《殘疾人參加普通高等學校招生全國統一考試管理規定》，很多地方還為視障考生設置了進出考場綠色通道、安排一層考場或設立單獨考場方便出入，相關省份教育考試院做好盲文試卷接運等。



值得一提的是，為盲人考生提供盲文高考試卷，今年已經是第11年，有15名盲人考生使用盲文試卷。如果從2014年首次提供盲文試卷算起，已有80位盲人考生因此受益，數十名盲人考生先後被武漢理工大學、北京交通大學、中央音樂學院、上海音樂學院、安徽師範大學等高校錄取。



可以說，從高考前的特殊關懷、到高考現場的軟硬件設施便利，相關政策設計和設施配備都在不斷完善，只為確保殘障考生順利參加考試，讓每一個心懷夢想的年輕人都能站在高考舞台上盡情展示自己。

