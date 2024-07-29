中企投建水電站助柬埔寨告別“電網孤島”

中評社北京7月29日電／據新華社報導，在柬埔寨西南部戈公省，由中國華電集團有限公司投資建設的額勒賽下游水電站今年7月迎來商業運營10周年。走進額勒賽，群山環繞之中，電站大壩上的“開發水電 福澤百姓”幾個中柬文大字格外醒目。



這是中國華電在海外以“建設－運營－移交（BOT）”模式投資開發的第一個水電站，裝機33.8萬千瓦，年均發電約10億千瓦時，極大緩解了柬埔寨電力供應緊張局面。



“水電站是能源基礎設施，最重要的是惠及當地發展，提高民眾生活質量。”中國華電額勒賽下游水電項目（柬埔寨）有限公司（簡稱“額勒賽公司”）負責人朱新元告訴記者，額勒賽下游水電站投產之前，柬埔寨缺口電量超過全國用電量的20%，嚴重制約當地經濟社會發展。



吳希天是額勒賽公司的柬籍翻譯，家住戈公省戈公市。他告訴記者，以前戈公市是柬埔寨的一座“電網孤島”，用電全部從臨近的泰國進口。額勒賽公司架設了電站至戈公市的32公里輸電線路，幫助這裡接入全國電網。現在當地電價較以前降低了約80%，很少停電，廠房越來越多，老百姓也添置了空調等電器。“現在用電又便宜又方便，我們的生活越來越好，真的很感謝華電。”



10年來，額勒賽下游水電站實現投產以來連續安全生產超3900天，累計輸出綠色電能達110億千瓦時，投產次年發電量占到柬埔寨全國發電量的30%。



額勒賽下游水電站完全採用中國水電技術標準。額勒賽公司生產技術部負責人羅建華告訴記者，投產後，項目全面引入了中國華電安全、質量、環保管理體系和管理標準。



“技術監督是水電站針對特種設備進行常態化檢測的一項重要工作，關乎電站人身設備安全，但柬埔寨沒有相關技術標準和要求。”羅建華說，2016年，公司按照中國先進標準建設了柬埔寨境內唯一的電站試驗中心，開創柬埔寨水電項目技術監督先河。



朱新元說：“作為在柬中資企業，我們把中國設備、中國技術、中國標準帶到柬埔寨，就是要努力為當地提供優質的清潔電能，點亮人們的美好生活。”

