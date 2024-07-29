香港全力打造國際高端人才集聚高地

中評社北京7月29日電／據新華社報導，連續創業者潘武賓從海外留學歸國後創立了兩家生物醫藥公司，先後在美國上市。在詳細考察多地的營商環境後，他決定將下一個創業目的地設在香港。



“香港具有得天獨厚的區位優勢、暢通的融資渠道和整合粵港澳大灣區資源的便利條件，加上特區政府對創新創業特別是生物醫藥行業的政策支持，相信企業會有很大的成長機會。”潘武賓說。他通過特區政府“優秀人才入境計劃”來港，打算今年下半年在港註冊新公司。



黨的二十屆三中全會正式通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，提出支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地。香港各界人士表示，中央的支持為香港“搶人才”政策注入了新動能，香港定能發揮優勢，把握機遇，為中國式現代化作出新貢獻。



“人才沃土”迎新機



像潘武賓一樣，許多“海歸”近年來選擇歸國就業創業，香港成為首選。“香港國際化程度高，稅收低，文化包容性強，是很多高端人才歸國選擇的第一站。”香港華創聯主席馬啟元說。該聯盟去年在港成立，旨在為全球華僑華人創業者搭建合作平台，吸引海外科技人才和企業回國，特別是到香港落戶。



瑞士洛桑國際管理髮展學院發布的《2023年世界人才報告》中，香港的人才競爭力水平在亞洲地區高居第二。



香港特區行政長官李家超說，香港是與世界接軌的經濟體，能孕育全球人才茁壯成長。在“一國兩制”下，香港擁有多方面制度優勢，包括世界一流的營商環境、簡單低稅制、高度開放和國際化的市場，同時香港也是亞洲區內最宜居城市之一。這些都是吸引人才來港尋求工作機會和美好生活的因素。



全國政協港澳台僑委員會副主任屠海鳴表示，香港吸引人才具有天時、地利、人和的條件。從“天時”看，香港進入由治及興新階段，為全球人才赴港幹事創業提供了良好的社會環境。從“地利”看，香港擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是亞太乃至全球的重要交通樞紐。從“人和”看，中央全力支持香港建設人才高地，這將賦予香港更優厚的條件。

