李家超率團訪東盟三國

圖：李家超訪問東盟3國路線圖（圖源：大公報） 中評社北京7月29日電／據大公報報導，行政長官昨日率領代表團出訪東盟三個國家（老撾、柬埔寨及越南），大公報記者與代表團乘搭同一班航機出發，第一時間在現場進行採訪報導。



代表團將舉行為期6天的訪問行程，與當地政商界領袖會面，介紹香港在“一國兩制”下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢及可為東盟帶來的機遇、經貿聯繫和廣泛商機。李家超表示，此行有三個目的，包括爭取支持香港加入RCEP（區域全面經濟夥伴協定）、推介香港的經濟發展與機遇，以及促進旅遊與人才等交流。



代表團在訪問期間亦會到訪當地企業和大型基建項目，開拓合作空間。代表團成員包括財政司副司長黃偉綸、商務及經濟發展局局長丘應樺、行政長官辦公室主任葉文娟、“一帶一路”專員何力治、投資推廣署署長劉凱旋和政府新聞處處長廖李可期。



30多位不同界別代表參團



代表團其他成員包括30多位來自工商、金融服務、運輸、物流、創新科技和旅遊等不同界別的高級別代表。今次訪問的老撾、柬埔寨及越南三國總人口合計超過1.2億，擁有龐大的市場及商機。



李家超表示，今次訪問有三個目的，第一是要增強在政府層面的溝通和聯繫。代表團將會與當地領導人會面，介紹香港的經濟發展和機遇，亦會繼續爭取他們支持香港加入（RCEP）。第二，推動不同地方與香港的經貿往來，介紹香港作為“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，將可提供的專業服務、經驗和人脈網絡，以及香港如何能夠帶領他們，既可以享受香港的機遇，亦可以進入內地市場等。第三，推進人民交流，包括旅遊、教育、人才、青年等範疇。



資料顯示，東盟是香港第二大貿易夥伴，亦是世界第五大經濟體，去年雙邊貨物貿易額度1446億美元（約1.1萬億港元），占香港對外貿易總額接近13%。



剛舉行的三中全會提到，完善推進高質量共建“一帶一路”機制，繼續實施“一帶一路”科技創新行動計劃。東盟國家位處“中國─中南半島經濟走廊”的劃定路徑之上，在共建“一帶一路”發展中勢必扮演關鍵角色。在“一國兩制”下，香港擁有“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，一直是“一帶一路”倡議的積極參與者、貢獻者和受益者。

