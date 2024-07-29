韓總人口時隔3年增加 歸因外籍人口大增

中評社香港7月29日電／韓國統計廳29日發佈的《2023年人口住宅總調查》結果顯示，去年韓國的總人口為5177.5萬人，同比增加8.2萬人。儘管本國人口因低生育率和老齡化趨勢持續減少，但由於外籍人口大增，總人口時隔三年增加。



韓聯社報導，該調查中的外籍人口僅包括在韓停留超過3個月或以此為目的入境的外國人。去年韓國常駐外籍人口為193.5萬人，同比增長10.4%。按國籍看，中國籍（韓裔）以53.2萬人居首，佔27.5%。其後依次是越南籍（24.7萬人，12.8%）、中國籍（非韓裔22.1萬人，11.4%）等。分析認為，外籍人口增加主要受到新冠結束後入境人員增加，以及雇傭許可制限額擴大等影響。



與之相反，韓國本國人口自2021年以來連續三年呈下滑趨勢，而且老齡化現象日趨凸顯。去年本國人口總數為4983.9萬人，同比減少10萬多人。其中15～64歲勞動年齡人口3654.6萬人（70.6%），同比減少14萬人；0～14歲少兒人口561.9萬人，減少24.1萬人；65歲以上老齡人口則同比增加46.2萬人，為960.9萬人，規模逼近千萬。受老齡化影響，中位數年齡上升至45.7歲，同比增0.6歲。



另外，去年家庭總戶數為2272.8萬戶，同比增加34.5萬戶。其中，一人戶佔比以35.5%居首，其後依次是二人戶（28.8%）、三人戶（19%）和四人戶（13.3%）等。