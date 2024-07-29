中評社北京7月29日電／據新華社報導，記者從29日在京舉行的大檢察官研討班上瞭解到，最高人民檢察院圍繞《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》關於公正執法司法的部署，對有關工作提出新要求。



決定提出，深化審判權和執行權分離改革，健全國家執行體制，強化當事人、檢察機關和社會公眾對執行活動的全程監督。對此，最高檢作出部署，要跟進健全國家執行體制，研究強化對執行活動的全程監督；推動完善法檢信息共享、工作協同機制，以實時監督促全程監督；加大對拒不執行判決裁定犯罪的懲治力度。



在加強人權執法司法保障方面，最高檢提出，堅持懲治犯罪與保障人權並重，加強對刑事立案、偵查、審判、執行等全流程監督；完善事前審查、事中監督、事後糾正等工作機制，完善涉及公民人身權利強制措施以及查封、扣押、凍結等強制措施的制度。



最高檢強調，要進一步完善偵查監督與協作配合機制，通過信息共享促進做優協作配合，把監督重點放在糾正應立不立、應撤不撤、長期“掛案”等突出問題上。要自覺融入以審判為中心的刑事訴訟制度改革，在構建以證據為中心的刑事指控體系上邁出實質步伐；健全上下聯動刑事抗訴工作機制；完善“派駐＋巡回＋科技”刑罰執行和監管活動監督機制；著力推進刑事案件律師辯護全覆蓋，加強律師執業權利保障，切實維護執法司法公正。