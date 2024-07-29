多部門聯合建設國家郵政快遞樞紐網絡

中評社北京7月29日電／據新華社報導，國家郵政局近日聯合工業和信息化部、自然資源部、交通運輸部、商務部等八部門印發《關於國家郵政快遞樞紐布局建設的指導意見》，提出到2027年初步建成30個左右國家郵政快遞樞紐，在全國形成示範帶動作用；到2035年建成80個左右國家郵政快遞樞紐，形成布局合理、功能完備、智慧高效、綠色安全的國家郵政快遞樞紐網絡。



國家郵政快遞樞紐是暢通經濟循環、連通全國統一大市場、引領現代物流發展的戰略性先導性基礎設施，對服務保障現代化經濟體系建設具有重要意義。指導意見提出，建設國家郵政快遞樞紐城市布局要滿足暢通全球貿易流通和國內大循環的寄遞需求，依托重點航空、鐵路、公路口岸和自由貿易試驗區、海南自由貿易港、跨境電商綜合試驗區、邊境經濟合作區、跨境經濟合作區等，布局全球性、區域性國際郵政快遞樞紐。



指導意見提出，國家郵政快遞樞紐要更好服務支撐國家區域協調發展戰略，統籌考慮東部、中部、西部、東北地區協調發展，在交通區位好、經濟潛力大、市場活力足、國際競爭力強、區域帶動明顯的城市，布局國家郵政快遞樞紐。要有效銜接國家綜合立體交通網和現代物流體系建設，優先考慮在國家綜合交通樞紐城市、國家流通戰略支點城市和國家物流樞紐承載城市，布局國家郵政快遞樞紐。要在郵政快遞市場規模大、業務範圍廣、輻射能力強、企業樞紐密集的城市，布局國家郵政快遞樞紐。



指導意見提出，要在全國布局80個左右國家郵政快遞樞紐，包括15個左右全球性國際郵政快遞樞紐、20個左右區域性國際郵政快遞樞紐、45個左右全國性郵政快遞樞紐，每個樞紐可因地制宜布局建設1至3個國家郵政快遞樞紐功能區，樞紐功能區由相應城市承載。同時，還要依據城市戰略定位、輻射集聚作用、郵件快件處理能力等基礎構成，統籌考慮國家重大戰略實施、區域經濟發展、產業結構優化升級等需要，結合郵政快遞企業現有樞紐格局，在全國選取100個左右國家郵政快遞樞紐承載城市。