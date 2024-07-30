兩岸記者赴沙坡頭保護區　防沙治理與適度開發

寧夏沙坡頭國家級自然保護區（中評社 李子寧攝） 中評社中衛7月30日電（記者 李子寧）“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團一行29日下午來到位於中衛市的沙坡頭國家級自然保護區，感受中衛防沙治沙與善用沙漠的矚目成果。



據瞭解，寧夏沙坡頭國家級自然保護區位於寧夏回族自治區中衛市城西16公里處，是國家首批5A級旅遊景區，是古絲綢之路的必經之地。浩瀚無垠的騰格裡大沙漠、蘊靈孕秀的黃河、橫亘南岸的香山與世界文化遺產秦長城、陶窑遺址、新舊石器遺址、史前岩畫以及滴翠流紅的河灣園林在這裡交匯，譜寫了一曲大自然瑰麗的交響樂。奇幻瑰麗的自然風光，深遂厚重的文化內涵，領先世界的治沙成果，新穎刺激的旅遊項目使沙坡頭品牌的知名度、美譽度與日俱增，中外遊客發出了“黃山歸來不望岳，沙坡頭游完不望沙”的由衷感慨。因此，沙坡頭旅遊區作為西部旅遊中一面的旗幟，是同類旅遊產品中的典範和標杆，得到了國內外遊客的充分認可。沙坡頭先後榮獲“全球環保500佳單位”“國家科技進步特等獎”“中國全民健身二十大景觀”“中國十大最好玩的地方”“中國最美的五大沙漠”等殊榮。此外，中衛市地處蒙甘寧三省區界、騰格裡沙漠東南緣，祁連山和賀蘭山在中衛交匯，是騰格裡沙漠向東擴張的唯一口。全市國士總面積1.7萬平方裡，荒漠面積3740平方公里（其中中衛境內騰格裡沙漠面積1120平方公里），占市域總面積22%。上世紀50年代初，騰格裡沙漠距中衛城區僅4一5公里，沙丘每年向前推進4米左右，嚴重影響包蘭鐵路安全、黃河水生態安全和人民群眾生產生活。在與沙漠的鬥爭中，中衛人民創造了“草方格”治沙法，形成了一套“以固為主、固阻結合”的治沙模式，建立了“五帶一體”治沙體系。經過60多年的艱苦奮鬥，建設生態防護林、生態經濟林，發展特色農業、光伏產業、沙漠旅遊業，己完成荒漠化治理398.2萬畝、沙漠治理150萬畝，使騰格裡沙漠後退25公里，治理區 天然植物由25種增加到453種，植被覆蓋率由原來不足1%上升到42%，阻擋了騰格裡沙漠，保證了包蘭鐵路暢通無陽。治沙成果受到聯合國環境規劃署的肯定，獲得“全球環境保護500佳”稱號，“草方格”治沙法榮獲1988年國家科技進步特等獎。



中衛市國有林業總場總工程師唐希明向記者表示，通過治理沙漠，如今騰格裡沙漠距中衛城區的距離已由4公里退後到20公里，保障了包蘭鐵路安全、黃河水生態安全和人民群眾生產生活。同時，隨著治沙技術的進步，現在治沙的工作效率實現了大幅度的提升，而成本則下降了將近一半，防沙治沙取得了更大的成效。