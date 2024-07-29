以總理訪美求援　中東停火難期

中評社北京7月29日電／因以色列在北部戰線遭遇重擊，以總理內塔尼亞胡提前結束對美國的訪問，于27日回到以色列。這是內塔尼亞胡自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來的首次訪美之旅，其間他分別會見了民主和共和兩黨領導人。



新華社報導，分析人士指出，內塔尼亞胡此訪意在尋求美國繼續在巴以問題上支持以色列。當前，儘管拜登政府在國內外壓力下敦促以色列盡快達成加沙停火協議，但美國兩黨不可能從根本上改變在巴以問題上偏袒以色列的立場。加沙停火仍困難重重，加沙局勢的外溢效應愈加明顯，衝突有進一步升級的風險。



尋求支持 兩面下注



內塔尼亞胡22日抵達美國首都華盛頓。他24日在美國國會參眾兩院聯席會議上發表演講時說，“美國和以色列必須站在一起”，以色列的敵人就是美國的敵人，以色列的戰鬥就是美國的戰鬥，以色列的勝利就是美國的勝利。



分析人士認為，內塔尼亞胡這番講話意在促使美國加強對以援助，以減輕他因加沙戰事而面臨的國內外壓力。耶路撒冷希伯來大學國際關係專家約納坦·弗里曼對新華社記者說，內塔尼亞胡試圖在美國打“共情牌”，讓巴以衝突與美國輿論更加深度綁定，同時他還想向以色列民眾表明，“美以不和”的說法不成立。



就在內塔尼亞胡啟程前夕，美國總統拜登宣佈退出2024年總統競選。內塔尼亞胡在出發前對媒體說，他將告訴美國兩黨，無論誰成為下一任美國總統，“以色列仍會是美國在中東不可或缺的強大盟友”。他稱自己此行要鞏固美國兩黨對以色列的支持。

