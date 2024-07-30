全國政協召開雙周協商座談會

中評社北京7月29日電／據新華社報導，十四屆全國政協第二十二次雙周協商座談會29日在京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持會議。他表示，中共十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央高度重視教育工作，深入實施教育強國戰略，扎實推進高等教育改革，全面提高人才自主培養質量，推動新時代高等教育和人才培養工作取得歷史性成就。要深入學習貫徹習近平總書記關於全面深化改革的一系列新思想、新觀點、新論斷，落實中共二十屆三中全會關於深化教育綜合改革部署，增強履職建言、服務大局的針對性和實效性，推動協商議政更好向進一步全面深化改革聚焦發力。



王滬寧表示，廣大政協委員要緊扣高等教育改革和人才自主培養問題深化研究，提出更多精準、務實、管用的對策建議。要深入宣傳闡釋統籌推進教育科技人才體制機制一體改革決策部署，廣泛凝聚改革共識。要立足本職崗位、發揮自身優勢，積極助力高等教育改革發展和人才自主培養。



全國政協委員曹衛星、譚鐵牛、施一公、丁光宏、徐坤、謝曉亮、王懷民、盧建軍、蔡光潔和專家薛其坤發言。大家認為，要錨定教育強國建設目標，強化思想政治引領，堅持正確育人導向，深化高等教育改革，建立基礎教育和高等教育的貫通機制，以人工智能推動高校人才培養模式創新，強化產教融合、科教融匯，通過鞏固需求驅動、學科交叉賦能培養拔尖創新人才，構建國際化科教創新平台和高水平人才培養體系，為發展新質生產力夯實人才基礎。



全國政協副主席胡春華、沈躍躍、巴特爾、高雲龍、陳武、王東峰、王光謙、朱永新出席會議。教育部、科技部、工業和信息化部負責同志介紹有關情況，並同政協委員協商交流。