中評月刊：運用法治方式 反獨促統

國務院台辦和相關部門談《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》 中評社香港8月26日電/中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東研究員在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號發表專文《新形勢下運用法治方式“反獨促統”若干思考》，作者認為：台灣問題不僅是政治問題，也是法律問題。當下，中美戰略博弈持續、美國加力“遏華阻統”，賴清德上台加緊“倚美謀獨”、台美勾連加快“以法抗統謀獨”，在台海局勢愈益複雜嚴峻的新形勢下，中國大陸須高度重視涉台法治工作，借鑒國際通行做法，更加注重以法治思維、法治方式和法治力量“反獨促統”，通過強化運用刑事司法手段精準懲治“台獨”頑固分子，為反分裂、反干涉重大現實鬥爭提供堅強法治保障，依法維護國家主權、安全和發展利益，捍衛一個中國原則的法理權威和法律尊嚴；不斷推進構建科學完備的“反獨促統”法律體系，使其發揮出越來越大的法治效能，這是新時代全面依法治國、依法“反獨促統”、實現民族復興的題中之義、必然要求和必由之路。文章內容如下：



台灣問題不僅是政治問題，也是法律問題。運用法治方式“反獨促統”推進兩岸關係，是解決台灣問題的重要方式，體現在兩岸交流、合作、對抗的多環節、各領域，貫穿於實現祖國統一的全過程。無論在統一前還是統一後，政治與法律都相生相伴，相輔相成，須臾不可分；無論在兩岸還是國際社會，圍繞涉台領域的法律鬥爭都十分複雜尖銳，一刻也未停止；無論統一方式是和平還是非和平，其最終的表現形式一定體現在法律層面的解決，政治問題法律化是解決台灣問題的必經步驟和必然趨勢。法治是治國理政的基本方式，也是現代國家治理和社會治理遵循的基本規律，推進全面依法治國和法治中國建設是中國共產黨治理國家的基本方略，解決台灣問題、實現國家統一也同樣遵循這一規律，列入這一方略中。



2024年6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部出台實施《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》①，受到了島內外各利益攸關方和媒體輿論的高度關注，這是中國大陸繼《反分裂國家法》之後運用法治方式和法治力量打擊“台獨”分裂犯罪、推進國家統一而採取的重大戰略性舉措，為運用刑事司法手段精準懲治“台獨”頑固分子提供了明確的法律規範和清晰指導，是貫徹落實習近平法治思想和新時代黨解決台灣問題總體方略的具體體現，影響深遠、意義重大。當下，百年變局加速演進、中美戰略博弈持續、台灣賴清德當局上台加緊“倚美謀獨抗統”、台海局勢愈益複雜嚴峻，在此大背景下，中國大陸如何有力有效地運用法治手段維護國家主權、安全和發展利益，捍衛一個中國原則的法理權威和法律尊嚴，使其發揮出越來越大的法治效能，是一個非常值得探討的重大課題。筆者擬就新形勢下運用法治方式推進“反獨促統”工作談談個人粗淺的思考。