黨的二十屆三中全會精神宣講首場報告會舉行

中評社北京7月29日電／據新華社報導，全軍學習貫徹黨的二十屆三中全會精神宣講首場報告會29日在京舉行。中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東會見宣講團成員並聽取報告。



張又俠指出，要以高度政治責任感抓好全會精神的學習宣傳貫徹，引導官兵深入領會習主席重要講話精神，全面準確理解《決定》提出的重大舉措，把思想和行動統一到黨中央、習主席決策部署上來。要突出改革強軍深化闡釋，講清講准改革任務，引導各級有力有序推進改革落地見效，為如期實現建軍一百年奮鬥目標、基本實現國防和軍隊現代化提供有力保障。



何衛東指出，要把學習好貫徹好黨的二十屆三中全會精神作為重大政治任務，認真做好闡釋解讀，把深刻政治意蘊、重大發展成就、重大改革舉措、改革強軍部署講清楚，推動全會精神走深走實，引導廣大官兵深刻領悟“兩個確立”的決定性意義、做到“兩個維護”，貫徹軍委主席負責制，凝聚起持續深化國防和軍隊改革、闊步邁向世界一流軍隊的意志力量。



中央軍委委員劉振立、苗華、張升民參加。



軍委機關各部門、軍委聯指中心等單位有關領導在八一大樓主會場，7500餘官兵在176個分會場聽取報告。宣講團10位成員會後將分5個組赴全軍巡回宣講。