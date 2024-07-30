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全國政協人口資源環境委員會副主任接受審查
http://www.CRNTT.com   2024-07-30 13:45:25


　　中評社北京7月29日電／據新華社報導，十四屆全國政協人口資源環境委員會副主任李微微涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

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