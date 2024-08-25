中評月刊：論台獨分子犯罪刑事治理

國台辦發布會解讀懲治台獨《意見》 中評社香港8月25日電/中國政法大學教授暨台灣法學研究中心主任馮霞、外交學院2022級博士研究生何嘉欣在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號發表專文《“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪刑事治理》，作者認為：2024年6月21日兩院三部出台並施行的《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，以《反分裂國家法》和《刑法》《刑事訴訟法》等法律以及相關司法解釋的規定為依據，回答了在實際工作中依法懲治“台獨”頑固分子分裂圖家、煽動分裂國家犯罪的具體法律適用問題，表明了依法運用刑事治理手段打擊“台獨”分裂活動的可操作性。《意見》明確了“台獨”頑固分子分裂國家罪、煽動分裂國家罪的定罪量刑標準、追訴犯罪的刑事程序以及訴訟權利等。《意見》意味著將“台獨”納入一個中國原則的刑事治理中，具有重要意義。文章內容如下：



和平方式是實現祖國統一的最佳方式，最符合包括台灣同胞在內的全中國人民的根本利益，是我們解決台灣問題的第一選擇。面對台灣問題，我們堅決粉碎“台獨”分裂圖謀，反對外部勢力干涉。從參加拜登就職典禮，到佩洛西竄訪台灣，再到賴清德“5·20”講話，民進黨當局勾連外部勢力，頑固堅持“台獨”立場，大肆宣揚“台獨”謬論，拒不承認一個中國原則的“九二共識”，嚴重阻撓海峽兩岸關係和平穩定發展，危害國家統一和領土完整。針對民進黨當局不斷升級謀“獨”挑釁，2024年6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部（以下簡稱兩院三部）根據《反分裂國家法》和《刑法》《刑事訴訟法》等法律以及相關司法解釋的規定聯合發布並實施《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（以下簡稱《意見》），共計22條，分為五部分，分別是引言、總體要求、準確認定犯罪、正確適用程序及附則，其主要內容體現在明確法律適用依據、準確認定犯罪和正確適用程序等方面。《意見》標誌著將“台獨”納入一個中國原則的刑事治理中，依法對“台獨”頑固分子啟動刑事司法程序，追究其刑事責任。