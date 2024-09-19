中評月刊：兩岸半導體產業合作前景與挑戰

中評社香港9月19日電/香港中文大學（深圳）人文社科學院博士後研究員、中國科學技術大學人文與社會科學學院博士後研究員倪桂樺和南京大學國際關係研究院博士研究生在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號發表專文《戰略脫鉤vs戰略耦合：兩岸半導體產業合作前景與挑戰》，作者認為：半導體產業在東亞的興起是“戰略耦合”理論的產物，但隨著中美全面競爭與博弈的激化，“戰略脫鉤”理論正轉化為美西方具體政策與實踐，並作用於半導體產業。推動兩岸高科技產業合作是深化融合發展、推進國家統一的重要組成部分，也是壯大中華民族經濟、發展新質生產力的內在要求，更是遏制和糾正美西方及“台獨”分裂勢力謀求兩岸“戰略脫鉤”的關鍵一招，具有極為重要的戰略意義。當前兩岸半導體產業合作仍面臨著內外部諸多挑戰，宏觀層面的地緣政治和經濟脫鉤風險仍在加大，微觀層面企業間的知識產權保護和同質化發展問題依然突出。大陸方面應利用超大規模市場與新型舉國體制優勢，增強對台資半導體企業的吸引力和向心力，提振台企應對政治風險的信心，破除當前影響兩岸要素流動的機制障礙，向台資半導體企業全面開放“國產替代”市場，以強有力的“戰略耦合”抵禦“戰略脫鉤”。文章內容如下：



兩岸融合發展是新時代推進和平統一的重大政策主張，尤其是在高科技領域，加強兩岸高科技產業合作既是貫徹落實黨的二十大精神的應有之義，也是發展新質生產力的內在要求。習近平總書記指出要“整合科技創新資源”，“積極培育新能源、新材料、先進製造、電子信息等戰略性新興產業，積極培育未來產業，加快形成新質生產力，增強發展新動能”。①半導體產業是兩岸科技合作與產業融合發展的關鍵所在：半導體產業不僅是一個國家促進經濟發展、保障國家安全的重要基礎，也是一個國家科技創新能力和國際競爭力的重要標誌，具有非常重要的戰略意義。



習近平總書記在第十四屆政協民革科技界環境資源界聯組會上的重要講話中指出，要積極推動兩岸科技、農業、人文、青年發展等領域交流合作，深化兩岸各領域融合發展。加強兩岸半導體產業合作，不僅是貫徹黨解決台灣問題總體方略的具體實踐，也是加快形成新質生產力的重要舉措，更是應對中美科技競爭、突破美國主導的對華科技封鎖的內在要求。然而，面對海峽兩岸之間不斷加深的政治分歧以及中美戰略競爭長期化的國際形勢，如何推動兩岸半導體產業的深度合作顯然是一項充滿挑戰又極具戰略意義的工作。