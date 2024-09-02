中評月刊：福建探索兩岸融合發展新路政策分析

中評社香港9月2日電/福州外語外貿學院國際商學院教授黃麗華、廈門大學台灣研究院特聘教授暨博士生導師李非、廈門大學台灣研究院博士研究生殷曼在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號發表專文《福建探索兩岸融合發展新路政策分析》，作者認為：福建探索兩岸融合發展新路應按照“以通促融”“以惠促融”“以情促融”的思路，緊緊圍繞建設台胞台企登陸第一家園的發展目標，積極探索新路徑，努力打造新模式，建立一整套適應科學發展和體制創新的政策機制，在擴大對台開放上探索新路，深化同等待遇，落實以惠促融；在擴大利用台資上探索新路，深化經貿合作，強化以利促融；在擴大對台交流合作上探索新路，率先應通盡通，突出以通促融；在爭取台灣民心上探索新路，深化交流交往，著力以情促融，全力打造“兩岸共同家園”，共築“中國夢”。因此，充分利用福建特殊的對台區位優勢、工作基礎和中央的政策支持，在進一步落實“同等優先、適當放寬”政策的基礎上，把探索新路工作融入對台總體政策框架中，有步驟地讓一些帶有探索性的經濟貿易合作議題在福建先行先試，發揮“政策試驗”的功能。文章內容如下：



兩岸融合發展是兩岸合作的高級形態。要使兩岸合作之路越走越寬，就要不斷推出有利於促進兩岸融合發展的政策利益產品，惠之以利，以利促融，與台胞共享大陸經濟發展的紅利，增強民族凝聚力，做到心靈契合。兩岸融合發展的探索需要在適合的示範地區建立合作試驗機制，總結經驗，複製推廣。推進兩岸融合發展，應從區位條件出發，立足於現有的經濟基礎，著眼於未來的發展潛力，突出地緣經濟的重要作用，充分發揮區位優勢的先天作用。因此，探索兩岸融合新路、建設兩岸共同家園，可以首先在局部區域、局部領域、局部產業中進行初步的試點，通過試行取得經驗，在條件成熟時，再逐步擴大到其他區域。從區位條件看，福建在對台工作全局中具有獨特地位和作用。為深化兩岸各領域融合發展，推進祖國和平統一進程，2023年9月12日中共中央、國務院發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，充分發揮福建對台區位優勢和先行示範作用。①建設兩岸融合發展示範區，應在“九二共識”的基礎上，積極發揮政策引導作用，讓經濟規律主導，以促進福建社會經濟繁榮為主軸，積極探索兩岸融合發展新路，全面深化閩台經濟合作，有步驟地讓一些帶有探索性的經濟貿易合作議題在對台前沿地區先行先試，發揮對台政策先行先試的帶動作用，突出對台區位優勢，推動閩台合作從小“三通”到新“小四通”：通水、通電、通氣、通橋，打造台胞、台企登陸“第一家園”。