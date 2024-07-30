兩岸同胞共賞草原風光　社團交流使心連結

參訪團成員接受蒙古族迎客儀式（中評社 李婷萱攝） 中評社承德7月30日電（助理記者 李婷萱）海峽兩岸社團交流節京津冀參訪團7月28日前往圍場滿族蒙古族自治縣的塞罕壩追夢草原體驗民俗風情。



據悉，塞罕壩在歷史上曾是清朝皇家獵苑“木蘭圍場”的一部分，康熙帝曾在此狩獵，參訪團進入追夢草原，入目的便是蜿蜒如蛇的河流、星羅棋布的湖泊、一望無際的林海和廣袤的草原，兩岸同胞在此體驗了滑草、駱駝車、觀看“大漠傳奇”實景馬術情景劇等項目。



福建金門馬祖地區建築師公會常務監事周壽海向記者表示，他來過大陸很多次，但這還是第一次看到草原風光，大草原的自然環境使人心曠神怡、心情愉悅。“在演藝場看到的馬術表演也非常精彩，相信如果有機會能再來這裡賞雪景也一定會更享受！”



在談到本次兩岸社團交流活動的意義時，周壽海表示，交流能夠促進兩岸彼此的瞭解。他說，“在交流活動中，能結交很多朋友。有時會驚奇地發現有些朋友正是自己好朋友的朋友，大家原來互不相識，通過這次活動產生了交流與聯繫，十分奇妙。”



中評社記者觀察到，此次京津冀參訪團由四個社團協會構成，參訪行程剛剛進行到第二天，大家已經能十分熟稔地聊天，在京定居台胞和參訪團鄉親一起觀光，心與心之間靠地很近。正如周壽海所說，兩岸社團交流活動使本不相識的人連結起來，這也契合了本次活動的主題“聯接互動·融合發展”。



2024海峽兩岸社團交流節7月26日在北京開幕，由北京市朝陽區人民政府、北京海峽兩岸民間交流促進會共同主辦，以“聯接互動·融合發展”為主題，以兩岸行業協會及民間社團組織為主體開展交流，北京市台聯組織部分社團赴京津冀開展參訪活動。