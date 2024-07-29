三菱加入本田-日產聯盟　日系車形成兩大陣營

中評社香港7月29日電／日本經濟新聞獲悉，三菱汽車將加入本田-日產汽車的聯盟，銷量將超過800萬輛，在日本國內將與豐田聯盟形成兩大陣營。美國特斯拉對純電動汽車(EV)展開了巨額投資，依靠日本企業單獨投資存在極限。汽車產業的大轉型將帶來大型重組。



本田和日產3月宣佈了一籃子合作，但日產持股34.01%的三菱汽車的動向未定。三菱汽車將參與本田-日產聯盟的框架，3家車企攜手為生存下去而提高競爭力。



三菱汽車已與本田-日產簽署保密協議，啟動磋商。本田2023財年（截至2024年3月）的全球銷量為407萬輛，日產為344萬輛，分別具有日本國內第2、3位的規模。如果再加上三菱汽車的81萬輛，將成為擁有約833萬輛的聯盟。



日本最大車企的豐田一直在日本國內結盟。在乘用車方面，與大發工業、鈴木、SUBARU（速霸陸）和馬自達簽訂了合作協議，4家合計達到1600萬輛規模。



三菱汽車今後將與本田-日產確定具體的合作內容。計劃在控制車輛的車載軟體領域實現3家車企的通用化。日產和本田被認為將聯合開發操作系統(OS)，將協商也用於三菱汽車的車輛。



車載軟體利用汽車與外部的雙向通信功能更新軟體，銷售之後也能提高性能。雖然左右新一代車的競爭力，但需要鉅額的開發費用。通過聯盟將在降低成本的同時引進高性能技術，把經營資源轉移至其他電動化領域。



還將考慮車輛的互補。本田在日本國內並不生產插電式混合動力車(PHV)和皮卡。將討論在該領域具有優勢的三菱汽車提供OEM（貼牌生產）。未來還將探索在輕型車領域的合作。



在本田、日產和三菱三家車企聯手的背後，存在對於被稱為百年一遇的汽車行業大轉型的危機感。為實現去碳化，將從引擎汽車向純電動汽車轉型，在此背景下，新興勢力正在崛起，日本企業行動遲緩。



從2023年EV的全球銷量來看，日產為14萬輛、本田為1.9萬輛，另一方面，特斯拉達到180萬輛、中國比亞迪達到157萬輛，日企遠遠落在後面。在世界最大汽車市場中國，面對當地企業的低價EV陷入苦戰，本田和日產不得不調整擴張路線。



日產2023年調整了與法國雷諾的資本關係，對日產而言，銷售規模帶來的成本削減效果減弱。本田此前一直堅持自給自足，但認為要提高EV和車載軟體的競爭力，規模的擴大不可或缺。



本田和日產將在構築EV的供應鏈方面展開合作。還計劃聯合開發或採購成為EV心臟部位的驅動裝置“E-Axle”。



三家車企希望通過延長續航里程、左右行駛性能的零部件，提升EV的競爭力。隨著三菱汽車加入本田-日產聯盟，將抗衡豐田、特斯拉和中國企業。