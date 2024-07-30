中評鏡頭：中衛點沙成金帶動文旅產業新發展

中衛特色沙漠酒店（中評社 李子寧攝） 中評社中衛7月30日電（記者 李子寧）“中衛一半是繁華，一半是沙漠”，“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團一行29日來到寧夏中衛市，體驗感受中衛“點沙成金”，給中衛文旅業帶來的新機遇、新發展。



據介紹，中衛自古就有“天下黃河富寧夏、首富中衛”的美譽。隨著寧夏沙經濟、沙產業和沙旅遊的加快發展，這一半沙漠也創造了別樣“繁華”。近年來，中衛市推進文旅融合，“旅遊＋”發展，不斷挖掘本土旅遊資源，用創意和誠意把黃沙變“黃金”，打造出一條沙海“淘金”新路徑，掀起沙漠旅遊、心靈度假、觀星打卡的旅遊新熱潮。近年來，全市共有旅遊景區、景點60家，國家級旅遊度假區1家、省級旅遊度假區3家，各類住宿酒店456家，旅遊相關從業人員近7萬人。2024年上半年，全市累計接待國內遊客904.54萬人次，遊客旅遊總花費50.42億元，同比分別增長23.78%和28.49%。今年還成功創建了大漠黃河（沙坡頭）旅遊度假區，成為寧夏首個國家級旅遊度假區、全國首個沙漠旅遊度假區，是寧夏向世界遞上的“金色名片”。依托寧夏打造的“星星的故鄉”這一IP，創新推出觀星講座、沙漠瑜伽、沙漠康養等沙漠星空旅遊項目，讓遊客解鎖沙漠游的更多玩法。”。



中衛市旅文局副局長馬姗丹向記者表示，中衛從防沙治沙、用沙愛沙入手，把中衛變成了“點沙成金”的創業熱土，掀起了大漠旅遊的新熱潮。中衛作為寧夏旅遊的龍頭城市，未來也會進一步拓展開發各地市場，特別是吸引更多港澳台地區和國外遊客，也熱忱歡迎廣大台灣同胞多來大陸走走看看，來“星星的故鄉”中衛打卡做客，賞大漠孤煙，黃河九曲，帶著家人、約著朋友，赴一城之約。



“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動由國務院台灣事務辦公室新聞局與中華全國新聞工作者協會台港澳工作部共同組織。來自兩岸及香港的媒體記者將在7月25－31日期間，赴寧夏銀川、吳忠、中衛等地，全方位、多角度瞭解寧夏社會經濟文化發展狀況。