台灣同胞觀康熙盛典　品味中華歷史

參訪團觀看康熙大典演出（中評社 李婷萱攝） 中評社承德7月30日電（助理記者 李婷萱）海峽兩岸社團交流節京津冀參訪團於7月27日晚在河北承德觀看了大型實景劇演出《鼎盛王朝·康熙大典》。



據悉，該演出通過高科技聲光電舞台效果，讓觀眾在激動不已的情感中穿越百年歷史時空，真實體驗康熙大帝從修建避暑山莊到確立華夏版圖的宏大歷史故事，演出分為五幕，包括《序·逐鹿》、《天問》、《天籟》、《天命》和《天下》。



看罷演出，來自台北國際商會的黃一心向記者表示，這場演出十分震撼，一開場就看到馬陣的八旗軍，氣勢輝宏、場面壯觀；接著又看到江南水調的柔美詩畫、北方民族的舞蹈，展現出力與美的塞外風光；從感動人心的西藏密宗、皇帝勅福儀式大典，到慶功宴請百官的滿漢全席文化，讓人瞭解到這個文功武治的盛世王朝 。在談到演出中最讓她印象深刻的畫面時，黃一心表示，最震撼的當屬夜觀星象篇，星際的光影效果及現場的聲音效果都使人身臨其境，仿佛跨越時空。



黃一心表示，演出中破鏡重圓的滿漢融合、民族團結一心，讓她想到當代的兩岸和諧，共創共生，“兩岸一家親，應該家和萬事興”。



記者瞭解到，該實景演出舞台安裝了世界上體量最大的舞台機械設備和升降轉台及上百個超大型燈光景片，達到了亦真亦幻的舞台效果。參訪團成員在觀看演出時十分投入，進一步瞭解了中華悠久的文化歷史。



2024海峽兩岸社團交流節7月26日在北京開幕，由北京市朝陽區人民政府、北京海峽兩岸民間交流促進會共同主辦，以“聯接互動·融合發展”為主題，以兩岸行業協會及民間社團組織為主體開展交流，北京市台聯組織部分社團赴京津冀開展參訪活動。