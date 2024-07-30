台青答中評：兩岸文化共通　開放心態去交流

葉妍伶（右一）在草原（中評社 李婷萱攝） 中評社承德7月30日電（助理記者 李婷萱）海峽兩岸社團交流節京津冀參訪團於7月27—28日先後在天津古文化街、天津意式風情街、河北承德塞罕壩追夢草原進行參觀。期間，台灣青年葉妍伶接受中評社記者採訪時表示，



台青葉妍伶來自台北國際商會。葉妍伶說，她十分喜歡看大陸各種類型的電視劇，也因之對大陸已經好奇已久。有幸借由此次海峽兩岸社團交流活動，她第一次來到了大陸。“其實在來之前會有各種各樣的顧慮，也擔心會不會和大陸人很難交流，但來了之後感覺大家真的都很親切、很真誠。”



在談到兩岸文化時，葉妍伶說，在參觀天津天後宮時看到許多廟宇，從中能明顯感覺到大陸和台灣擁有非常相似的文化。其實兩岸在傳統文化方面是互通的，所以台灣同胞來到大陸也會感覺很親切。此外，在天津意式風情街看到一些歐式建築，兩種完全迥異的風格之間的碰撞也讓人覺得很有意思。



在河北承德塞罕壩追夢草原，參訪團行人觀看了篝火表演。葉妍伶告訴記者，晚上的草原和白天有不一樣的風情，都很迷人。“我在台灣沒有看到過這種表演，因此感到十分有趣。”



葉妍伶表示，通過這次兩岸交流活動的契機結交了一些大陸朋友，大家在聊天交流的時候都抱持一種開放、真誠的心態，互相關心、互相學習，收穫很多。



2024海峽兩岸社團交流節7月26日在北京開幕，由北京市朝陽區人民政府、北京海峽兩岸民間交流促進會共同主辦，以“聯接互動·融合發展”為主題，以兩岸行業協會及民間社團組織為主體開展交流，北京市台聯組織部分社團赴京津冀開展參訪活動。