美日澳印外長聲明對東海和南海局勢表示關切

中評社香港7月29日電／共同社報導，美國、日本、澳大利亞、印度“四邊機制”（Quad）外長會議29日在東京舉行，就合作維持並強化海洋秩序的方針達成了一致。會後發表了聯合聲明，考慮到中國的行動，寫入“將持續對爭議區域的軍事化、以及在南海威壓脅迫式的駕船表示嚴重關切”。此外，還表明了強化網絡攻擊對策、共同應對虛假信息的方針。



聲明強調力爭實現“自由開放的印度太平洋”，“強烈反對試圖憑藉力量或施壓改變現狀的單方面行動”。還表示將加強掌握海洋情況的行動，設置共享國際海洋法專業知識的“海洋法對話”機制。



圍繞網絡攻擊對策，聲明確認了將創立代表組織和舉辦國際會議，並表示將應對包括虛假信息在內的外國信息操控與干涉。此外共享了女性參與解決紛爭與構築和平的“婦女、和平與安全”（WPS）的重要性。



在人工智能（AI）方面，將為建立起安全、安心、可以信賴的系統而推進國際舉措。此外，聲明寫入了在太空安全保障、基礎設施開發、災害與氣候變化等方面展開合作。對於在烏克蘭的戰爭“表示最嚴重的憂慮”。



日本外相上川陽子、美國國務卿布林肯、澳大利亞外長黃英賢、印度外長蘇傑生出席會議。會上還討論了朝鮮、中東及緬甸局勢。



在會後的聯合新聞發佈會上，上川稱“國際秩序相關的不確定性增加，從掌握海洋情況到執法，日美澳印將推進全面合作”。