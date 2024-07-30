快評：金門協商非官方復談　勿節外生枝

中評社快評／兩岸關於“2·14”撞船事件的協商30日在金門舉行。據台媒消息，大陸方面派出海協會一名處長等相關人士，台灣方面成員則有陸委會、海基會及“海巡署”人員；雙方人員29日先到金門討論細節，30日正式展開協商，並簽署協商共識文件。



國務院台辦發言人陳斌華昨天回應相關問題時說，“近日，晉江市紅十字會將派人陪同家屬赴金門協商處理相關事宜。”



“2·14”撞船事件發生至今近半年，兩岸雙方針對事故責任、賠償等問題此前進行多輪協商未果，死者遺體至今仍存放於金門。兩岸代表原定7月24日在金門協商並簽署共識，後受台風影響延期。



台灣執政的民進黨當局拒絕接受“九二共識”，兩岸官方無法接觸、談判。台灣媒體關注這次金門協商的定位是“官方對官方”、還是“官方對民間”？這樣模式是否會成為兩岸溝通的新方式？台灣官方也給出了回答。



昨天前往金門協助檢視協商準備工作的陸委會副主委梁文傑說，應該說是“當事人對當事人”，所謂的當事人台灣是指“海巡署”，陸方就是指罹難漁民的家屬，所以是當事人與當事人之間針對如何解決事情的協商，陸委會的工作是協助。梁還說，今次就單一事件，做單一處理。



今天的金門協商非兩岸官方復談，大陸由晉江市紅十字會派人陪同家屬協商處理，台灣說是“當事人對當事人”，都說明了這次協商的定位、性質。“2·14”撞船事件的處理拖太久了，兩岸能以合適的方式、方法坐下來協商，這是好事，也是應該的，希望勿再節外生枝，讓協商順利，以務實解決問題。