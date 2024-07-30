中評社北京7月30日電／據經濟日報報導，我國是全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，製造業總體發展水平較高。同時，持續的科技投入保障了大規模、高水平的科研產出，2023年全社會研發經費超過3.3萬億元，居世界第二位，專利申請量和科技集群數量居世界第一位。這奠定了更好把握新一輪科技革命和產業變革歷史機遇的重要基礎。但是，技術研發與產業發展“兩張皮”問題尚未得到根本解決，創新鏈產業鏈深度融合有待進一步推進，必須通過進一步全面深化改革，更好以科技創新引領產業創新，推動科技創新力向產業競爭力轉化。



隨著新一輪科技革命和產業變革深入發展，顛覆性技術創新持續出現，推動傳統產業優化升級，並以極快速度催生新產業新業態新模式。近些年取得較大發展成果的戰略性新興產業以及備受關注的未來產業新領域新賽道，大都由顛覆性技術創新和創新成果的突破性應用推動。技術進步，特別是技術的革命性突破是改造提升傳統產業、培育壯大新興產業、布局建設未來產業的關鍵動力。因此，一些發達國家高度重視創新鏈和產業鏈的各項政策相互耦合。我國也高度重視技術研發與產業需求對接，經濟相對發達、科技資源豐富的地方逐步依托高校、科研院所、重點實驗室等，加快科技創新成果轉化，持續增強產業競爭力。



實現科技成果轉化既是創新鏈本身的重要一環，又是促進創新鏈高效服務產業鏈的重要一環。完整的創新鏈不僅包括技術研發，還包括創新成果的產業轉化和市場價值創造。從世界各國科技創新和產業發展的歷史以及兩者關係的演進看，無論缺少哪個環節，都會影響到創新鏈的完整性，最終造成科技創新動力減弱。如果缺少技術研發能力，就難以形成產業技術進步的內生動力，也難以推動產業融入全球產業分工的高端領域。如果缺少科技成果轉化，技術研發就會缺少市場驗證的機會，難以實現更新迭代，持續發展也會失去動力。我國是科技創新大國也是產業大國，具備構建從技術研發到成果轉化完整創新鏈的基礎條件，有能力和機會實現高水平科技自立自強，推動科技創新優勢與產業發展優勢互動共進。