韓國電商現泡沫破裂跡象

中評社北京7月30日電／據經濟日報報導，近期，在韓國電子商務平台中月用戶數合計超過860萬人的TMON和薇美鋪陷入嚴重資金困難，無法向入駐平台的商戶按期結算售出商品貨款。業內預測，商戶損失規模將超過1000億韓元（1元人民幣約合190韓元），眾多中小型旅遊企業將面臨破產危機。更為嚴重的是，近年來快速增長的韓國電子商務已顯現出泡沫破裂的跡象。



據統計，去年韓國電子商務規模達到227萬億韓元，在短短13年時間內取得了10倍的爆發式增長，但電商平台間惡性競爭也在不斷加劇。相關專家預測，在越來越殘酷的競爭中，泡沫破裂危機將首先在排名靠後的電商平台身上顯現。去年年初，韓國以超低價商品為主打的直播平台“VOGO”就曾陷入資金困難境地，無法支付銷售貨款。當時615家入駐商戶合計遭受了336億韓元損失，但其他電商平台並未對這一狀況給予足夠警惕。



7月23日晚開始，TMON和薇美鋪兩家平台的信用卡結算和退款全部中斷。據瞭解，兩家平台已超過1個月未向入駐商戶支付銷售貨款。韓國國民銀行和SC第一銀行原本向兩家平台的商戶提供短期貸款服務，相當於預先墊付銷售貨款，待平台向商戶支付貨款後再向銀行償還。由於TMON和薇美鋪已陷入現金流枯竭狀況，為防止未來面臨壞賬風險，兩家銀行已於7月24日暫停了此項貸款業務。



韓國旅遊企業在此次事件中受到的衝擊最為嚴重，TMON、薇美鋪兩家平台僅旅遊商品的未支付貨款就超過了1000億韓元。據推算，應收賬款損失額最大的是韓國排名首位的旅遊企業Hana Tour，金額達到80億韓元；其次是Modetour，金額為60億韓元；黃色氣球等企業的損失額也在數十億韓元。但目前統計的僅是6月至7月的應收賬款，如果在8月發出的旅遊產品賬款仍無法收到，損失規模將進一步擴大兩成到三成。特別是對一些中小旅遊企業來說，如果不能妥善解決兩家平台的賬款拖欠問題，極有可能面臨破產關門的風險。



有評價認為，此次事件源於Q10集團盲目的事業擴張。韓國電商平台Gmarket創始人具永培設立的Q10集團接連收購了韓國的TMON、Interpark Commerce、薇美鋪、AK Mall等電商平台。在此過程中，Q10大部分交易都是通過股票互換進行的，目的是捆綁多家企業做大規模，推動集團物流子公司Q－Express在美國納斯達克上市。但是Q－Express的上市卻遲遲沒有進展，造成了TMON和薇美鋪資金鏈斷裂。



儘管具永培承諾償還欠款，但目前公司拿得出的現金僅有二三十億韓元。據公司員工表示，具永培目前處於失聯狀態。隨著對兩家平台信任的崩盤，商戶目前已中斷銷售，消費者也迴避購買，事態正持續惡化。

