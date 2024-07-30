最新數據顯示：我國高價值知識產權不斷湧現

中評社北京7月30日電／據科技日報報導，截至今年6月，我國國內發明專利有效量達到442.5萬件，權利人為企業的發明專利占比提升到72.8%，企業創新更加活躍；每萬人口高價值發明專利擁有量達到12.9件，提前實現國家“十四五”規劃預期目標；專利密集型產業增加值達到15.3萬億元，占GDP比重增至12.7%……7月29日，國新辦舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會。會上透露的最新數據顯示，我國高價值知識產權不斷湧現，知識產權有效賦能經濟創新發展。



大力推動專利轉移轉化是近年來知識產權工作的一大重點。國家知識產權局局長申長雨表示，《專利轉化運用專項行動方案（2023—2025年）》印發以來，國家知識產權局與各部門、各地方密切配合，制定出台相關配套政策，採取多項舉措，切實破解專利轉化難題：



一是加快對高校和科研機構存量專利的盤點。“我們搭建了全國高校和科研機構存量發明專利數據平台，幫助高校和科研機構準確掌握存量專利底數。”申長雨說，國家知識產權局聯合教育部、中國科學院，組織重點高校、科研機構率先開展試點，形成示範帶動效應。



二是有效發揮企業在專利產業化中的主力軍作用。申長雨說，國家知識產權局聯合工業和信息化部、中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會等部門深入實施專利產業化促進中小企業成長計劃，已組織超過1.7萬家科技型中小企業參與該計劃。



申常雨表示，下一步將把工作重心從存量專利的“盤點”轉向“盤活”，集中精力在“轉”字上做文章，在“活”字上見實效，聚焦專利產業化這一工作主線，廣泛動員各方力量和社會資源，全方位、深層次、多途徑推動專利轉化實施，釋放專利的市場價值，增強企業競爭力，塑造產業發展新動能新優勢。



2023年，我國數字經濟核心產業增加值占GDP比重達到10%，成為經濟增長的重要引擎。作為技術創新的熱點領域，數字經濟創新也十分活躍。國家知識產權局專利局副局長、戰略規劃司司長葛樹透露，2023年，我國數字經濟核心產業的發明專利授權量達到40.6萬件，占同期全社會發明專利授權總量的四成半，近五年年均增速達到21.0%。截至2023年底，共有15.5萬家國內企業擁有數字經濟相關發明專利，較上年增加3.1萬家，人工智能發明專利有效量達到37.8萬件，同比增速超40%，是全球平均增速的1.4倍。

