最新人造樹葉可以在黑夜中進行光合作用

中評社北京7月30日電／據科技日報報導，我國科研人員新設計出一種雙功能人造樹葉並構建了光轉化全反應體系。該人造樹葉可在光照條件下，實現電荷快速分離、電荷儲存與生物質能源高效轉化，並且使用壽命長、不受季節和環境的影響。作者表示，這一人造樹葉還能把多餘的太陽能儲存起來，在黑暗條件下釋放能量繼續進行光合作用。相關研究近日發表在期刊《化學工程期刊》上。