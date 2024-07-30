發揮警示教育在紀律建設中的獨特作用

中評社北京7月30日電／據科技日報報導，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅定不移推進全面從嚴治黨，把紀律建設納入黨的建設總體布局，把嚴的要求貫穿到黨規制定、黨紀教育、執紀監督全過程，通過警示教育等一系列強有力的舉措，狠抓黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，從根本上扭轉了管黨治黨寬鬆軟狀況。深化警示教育活動，及時通報曝光違紀違法典型案例，釋放執紀必嚴的鮮明態度和堅定決心，對扎實開展黨紀學習教育、有效預防腐敗和縱深推進全面從嚴治黨具有重要意義。



開展警示教育是我們黨推進自身建設的重要法寶



紀律嚴明是中國共產黨的鮮明特徵和獨特優勢，以警示教育嚴明黨的紀律和規矩是我們黨的優良傳統。在革命、建設、改革等各個歷史時期，我們黨始終注重通過警示教育幫助黨員、幹部排除思想隱患、堅定理想信念，為不斷取得新的勝利提供了重要保障。



早在中央蘇區時期，我們黨就通過開辦培訓班、舉行公審大會、新聞宣傳等方式開展警示教育。1932年“謝步升貪污腐化案”打響我黨反腐第一槍。1941年延安整風運動將“懲前毖後、治病救人”確定為黨的紀律處分工作應當堅持的原則。新中國成立之初，中共中央陸續發布《關於在全黨全軍開展整風運動的指示》等多個關於懲治貪污腐敗的文件，對違反底線的黨員、幹部進行嚴肅處理並作為警示教育的素材公之於眾，查處了劉青山和張子善等貪腐大案。改革開放後，我國社情、國情、黨情發生巨大變化，這一時期，警示教育的形式更加多樣、措施更加靈活，報刊、電視、圖書都成為警示教育的載體，各地通過報紙專欄、紀實文學、專題紀錄片等形式剖析腐敗案例，為反腐倡廉營造了濃厚的輿論氛圍。



以案釋法明紀是新時代深入推進全面從嚴治黨的重要途徑



我們黨作為世界上最大的馬克思主義執政黨，要始終贏得人民擁護、鞏固長期執政地位，必須時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，必須以鐵的紀律作保證。

