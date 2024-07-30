緊扣《條例》　做好黨紀學習教育收官工作

中評社北京7月30日電／據科技日報報導，當前，在全黨開展的黨紀學習教育已進入最後的收官階段。行百里者半九十，做好收官工作至關重要，越到最後越不可放鬆。要高質量完成黨紀學習教育的規定動作，高標準對照《中國共產黨紀律處分條例》（以下簡稱《條例》）復盤總結，以好作風推動黨紀學習教育走深走實。



高質量完成黨紀學習教育的規定動作



各級黨委（黨組）要認真學習貫徹習近平總書記關於全面加強黨的紀律建設的重要論述，建立健全紀律教育經常化機制，組織實施好本單位黨紀學習教育的收官工作。



一是各級黨組織書記要把紀律教育和黨性黨風教育結合起來，帶頭講紀律黨課。注重精準性，結合《條例》，認真領會習近平總書記關於全面加強黨的紀律建設的重要論述，確保黨課質量，以講促學、以講帶學，把相關紀律規定講准，把具體要求講透。注重實效性，結合學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，從深入推進新時代黨的建設新的偉大工程角度，精心做好準備，防止流於形式、走過場。注重針對性，緊密結合行業、領域的特點和本單位黨員、幹部的思想、工作實際，針對苗頭性傾向性問題或容易違反紀律規定的風險點來講，避免泛泛而談。注重生動性，在深入學習《條例》基礎上，力求講鮮活講生動，增強感染力，便於黨員幹部理解掌握。



二是緊緊抓住“關鍵少數”，形成面向全體黨員“線上＋線下”相結合的日常培訓方式。要統籌“學習強國”App、中國幹部網絡學院等學習平台，用好《條例》解讀專欄等學習資源，強化日常學習。黨員領導幹部要以上率下，原原本本、逐章逐條學習《條例》，先學一步、學深一層，領會《條例》實質、把握核心要義。同時，通過讀書班等多種形式，緊扣政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律開展交流研討，切實提升學習質量。

