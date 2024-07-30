治理電視“套娃”收費取得階段性成效

中評社北京7月30日電／據人民日報報導，7月29日，國家廣播電視總局聯合中央宣傳部、中央網信辦、工業和信息化部、商務部、文化和旅遊部、國家市場監督管理總局、中央廣播電視總台、中國消費者協會等部門單位，召開治理電視“套娃”收費和操作複雜工作階段性總結部署推進會。



會議通報了治理電視“套娃”收費和操作複雜工作第二階段工作進展情況和成效。今年上半年，各有關部門通力合作，治理鏈條上各類主體全力以赴，圓滿完成第二階段目標任務。截至6月30日，全國黨政機關會議定點酒店、三星級及以上酒店、7個試點省市酒店中具備軟件升級條件的1.62萬家酒店，全部完成治理工作，252萬間酒店客房實現便捷看電視。



中國消費者協會調查評估報告顯示，97.9%的用戶表示酒店電視總體上實現了簡便操作。新增117家機場提供電視頻道直播服務，總數已達215家，占全國機場總數的78.8%。互聯網電視播控管理得到優化強化，7家互聯網電視集成平台聯合20餘家主流電視機終端廠商進行整改，涉及互聯網電視終端2.812億台。



廣電總局每周對治理落實情況的監測顯示，“套娃”收費方面，各指標合格率均超過96%，其中收費包備案、付費單片數量等關鍵指標合格率已達100%；操作複雜方面，開機看直播、開機時長、開機廣告等指標均未發現違規情況。



在治理工作開展的同時，廣電總局推出一系列豐富電視大屏、推動大屏小屏相互賦能的措施，得到群眾充分肯定，對電視大屏收視積極影響持續顯現。