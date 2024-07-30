6月我國債券市場發行超7萬億元

中評社北京7月30日電／據人民日報報導，中國人民銀行發布的最新數據顯示，6月份，我國債券市場共發行各類債券70916.0億元，其中國債發行12816.4億元，地方政府債券發行6714.4億元，金融債券發行8334.7億元，公司信用類債券發行12339.2億元，信貸資產支持證券發行244.9億元，同業存單發行29843.4億元。



截至6月末，債券市場托管餘額165.0萬億元。其中，銀行間市場托管餘額144.4萬億元，交易所市場托管餘額20.6萬億元。分券種來看，國債托管餘額30.9萬億元，地方政府債券托管餘額42.3萬億元，金融債券托管餘額39.3萬億元，公司信用類債券托管餘額32.5萬億元，信貸資產支持證券托管餘額1.3萬億元，同業存單托管餘額17.5萬億元。商業銀行櫃台債券托管餘額793.5億元。



6月份，商業匯票承兌發生額3.4萬億元，貼現發生額2.9萬億元。截至6月末，商業匯票承兌餘額17.8萬億元，貼現餘額12.9萬億元。6月份，簽發票據的中小微企業10.2萬家，占全部簽票企業的93.0%，中小微企業簽票發生額2.4萬億元，占全部簽票發生額的71.4%。貼現的中小微企業11.0萬家，占全部貼現企業96.3%，貼現發生額2.2萬億元，占全部貼現發生額76.1%。