長三角地區一體化發展三年行動計劃發布

中評社北京7月30日電／據人民日報報導，長三角區域合作辦公室日前舉行新聞發布會，介紹《長三角地區一體化發展三年行動計劃（2024—2026年）》（以下簡稱《計劃》）有關情況。



《計劃》涵蓋加強長三角科技創新跨區域協同、協同建設長三角世界級產業集群、加快完善一體化發展體制機制、加快提升區域市場一體化水平、積極推進長三角區域高層次協同開放、切實加強生態環境共保聯治、積極探索建設中華民族現代文明、有力拓展城市合作廣度和深度、著力提升安全發展能力等9個方面的內容，共165項重點任務。



在加強長三角科技創新跨區域協同方面，包括深入推進張江、合肥兩大綜合性國家科學中心合作共建，支持南京、杭州—寧波創建區域科技創新中心；深化長三角基礎研究合作，探索設立長三角基礎研究聯合基金，協同開展跨學科交叉基礎研究；圍繞重大攻關任務組建長三角創新聯合體等。



在協同建設長三角世界級產業集群方面，包括實施製造業重點產業鏈高質量發展行動，共建長三角新能源汽車產業鏈體系；支持低空經濟發展，發展通用航空，加快布局低空產業基礎設施建設、產品研發和製造。協同推進未來產業發展，聯合爭創國家級未來產業先導區，聯合發布長三角未來產品應用場景和典型案例等。