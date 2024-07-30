蜜瓜“甜蜜奇跡”助力富民增收

中評社北京7月30日電／據人民日報報導，入夏以來，各種應季水果爭“鮮”上市。時令瓜果“百果爭香”，從田間“甜”到心尖，瓜果產業成為了富民增收、推動鄉村振興的“甜蜜事業”。



7月28日，以“緣起沙海綠洲、共赴甜蜜之約”為主題的2024年民勤特色農產品推介暨蜜瓜全網發售儀式在北京新發地國際農產品會展中心舉行。



甘肅省民勤縣地處巴丹吉林和騰格裡兩大沙漠相壤地帶，境內光、熱、水、土資源組合優越，是種植蜜瓜的絕佳區域，素有“中國蜜瓜之鄉”的美譽，民勤蜜瓜被稱為長在沙漠裡的“甜蜜奇跡”。



“經過六十多年培育發展，民勤蜜瓜形成了五大系列100多個品種，面積穩定在15萬畝以上，年產量40萬噸以上，是西北地區最大的厚皮甜瓜核心產區和全國優質蜜瓜核心產區。”民勤縣委書記李萬權介紹。



綠水青山就是金山銀山。依托生態資源禀賦，以“綠”生“金”，民勤縣將“小瓜果”做成富民“大文章”，讓產業行穩致遠。



“城鄉居民消費升級和高品質生活追求對食物消費提出了更高要求，不僅要吃得安全，還要吃得營養健康，吃出愉悅。”農業農村部食物與營養發展研究所王曉舉認為，要構建多元化食物供給體系，保障國家糧食安全和居民營養改善，為推動地方特色產業發展提供有力科技支撐。