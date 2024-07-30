江蘇南通推動風腐同查同治提質增效

中評社北京7月30日電／據中國紀檢監察報報導，近年來，江蘇省南通市紀檢監察機關準確把握風腐同源、風腐一體特徵，既堅持“由風查腐”，以案開路嚴查“四風”問題背後的腐敗問題，又“由腐糾風”，探究案件背後的區域性、行業性“四風”問題，同時做實“後半篇文章”，緊盯“四風”問題易發多發領域，以案促改、以案促治，統籌抓、系統治，持續修復淨化政治生態，不斷鏟除腐敗滋生的土壤和條件。



以案開路，嚴查“四風”問題背後的腐敗



“當時我認為吃吃喝喝是小事情，沒想到習慣成自然，最終越來越貪……”近日，如皋市召開警示教育會議，組織與會人員閱讀該市殯儀館原館長曹某的懺悔錄，深入剖析違紀違法成因。2023年6月9日，曹某因犯受賄罪、貪污罪，被判處有期徒刑一年六個月，並處罰金二十萬元，這起案件正是南通市紀委監委以風挖腐查處的典型案件。



“我們堅持從完善工作機制入手，建立健全‘四風’案件承辦室與黨風政風監督室雙匯報、問題線索集體會商研判、全鏈條協作辦案等多個制度，發揮黨風室牽頭協調作用，強化部門間協同銜接、‘室組地’貫通配合，著力打通堵點。”南通市委常委，市紀委書記、監委主任姜東介紹。



接到省紀委監委交辦的有關曹某的問題線索後，南通市紀委監委黨風室會同多部門聯合會商研判，發現反映問題存在時間較長、證據鏈缺失等情況，如交由涉事地區紀委監委獨立查辦難度較大。市紀委監委決定由黨風室成立工作專班，全程指導當地黨風室開展前期調查。



在查實曹某存在收受管理服務對象禮品禮金等“四風”問題後，調查組就地開展“室組地”聯合會商，依托市縣兩級數字監督檢查平台，建立專案數據模型，通過交叉比對相關數據信息，發現其存在收受管理服務對象錢款問題。經審查調查，查實曹某違反政治紀律、違反中央八項規定精神，利用職務便利謀取利益，非法收受他人財物及回扣，侵吞公款，涉嫌受賄犯罪、貪污犯罪。

