湖北紅安：營造好環境　引得鳳凰來

中評社北京7月30日電／據中國紀檢監察報報導，湖北省黃岡市紅安縣位於大別山南麓、鄂豫交界之處，是著名的大別山革命老區縣。近年來，紅安發揮地處武漢都市圈和中原城市群連接部的區位優勢，大力發展家居建材、農產品加工、生態旅遊等產業。紅安縣紀檢監察機關立足職能職責，持續開展營商環境專項監督，推動黨員幹部幹事創業精神狀態進一步提振、營商環境向優向好。



7月2日上午，記者隨紅安縣高新區紀檢監察工委副書記程勇來到一處建設工地。



“這個項目是今年縣裡引進的一家車載戶外用具研發生產企業的廠房，投資1.1億元，於4月份開工，投產後將帶來近200個就業崗位。作為縣紀委監委委派的該項目‘親商’聯絡組監督員，我這次來查看相關部門解決企業訴求的推進情況。”程勇告訴記者。



見到程勇，企業負責人老陳笑著招了招手。這幾個月，他們時不時就會見一面，已經比較熟悉了。項目正式開工前，二人就打過一回交道。當時老陳剛拿到這塊地，雖然已經做了前期場地平整施工，土地仍有些坑窪、不夠規整，平整情況與實際使用需求相比仍有差距。



為此，老陳找到負責園區“五通一平”建設的縣屬國企圓投公司，希望能再次平整土地。恰逢“親商”聯絡組上門，老陳就對程勇講了這個情況。



“‘五通一平’就是為了確保企業拿地即開工，平整土地效果達不到使用要求，會直接影響企業動工投產。圓投公司應當積極主動作為，解決企業訴求。”程勇說。



“親商”聯絡組立即召集圓投公司及企業所在的園區管委會共同協商，督促圓投公司再次對地塊進行平整作業，同時要求高新區管委會相關部門加大對企業的支持力度，及時解決項目難點、堵點。

