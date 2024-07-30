權威人士與企業界共話改革發展新機遇

中評社北京7月30日電／據新華社報導，中國公共關係協會29日在京舉辦中共二十屆三中全會精神學習宣介會。在華外資企業、國有和民營企業、國內外公關公司和地方公共關係協會代表等200多人以線上線下結合方式參加會議。



全國政協常委、經濟委員會副主任馬建堂出席並作主題分享。圍繞全會《決定》，馬建堂以“1＋7”分享了自己的學習體會：“1”是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。“7”是7個聚焦，聚焦構建高水平社會主義市場經濟體制；聚焦發展全過程人民民主；聚焦建設社會主義文化強國；聚焦提高人民生活品質；聚焦建設美麗中國；聚焦建設更高水平平安中國；聚焦提高黨的領導水平和長期執政能力。



馬建堂重點圍繞全會《決定》中的經濟和民生領域內容作了充分解讀，就堅持和落實“兩個毫不動搖”、加快建立高質量教育體系、深化科技體制改革、深化財稅體制改革、穩步擴大制度型開放等重點舉措，結合實際解讀其中的創新和變化，進一步加深與會代表對全會《決定》的認識和理解。



宣介會上，主講人還和部分企業代表進行了互動交流，圍繞進一步全面深化改革、推進國家治理體系和治理能力現代化、發揮民營企業力量發展新質生產力、吸引和激勵外資企業投資高新技術產業發展綠色經濟、文化賦能中國企業“走出去”等方面問題作了進一步解答。



與會代表表示，中共二十屆三中全會在世界面臨諸多困難挑戰背景下召開，重點對未來五年中國各領域改革作出重大部署，是瞭解中國現在和未來的一把鑰匙，也將對世界發展產生深遠影響。大家認為，本次宣介會及時、高效、務實，對中外企業界更準確地瞭解和把握中國進一步全面深化改革的目標任務、重大原則和重要改革舉措很有幫助。