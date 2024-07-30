鎖旭宏——為深中通道海底“穿針”

中評社北京7月30日電／據人民日報報導，項目總結、專利申請、標準編寫……深中通道6月30日已正式建成通車，如今鎖旭宏還在忙著後續相關總結工作。



作為中交一航局的一名沉管隧道測量工程師，鎖旭宏在港珠澳大橋鏖戰6年，又轉投深中通道建設6年，在伶仃洋上已奮鬥十二載。



去年6月，鎖旭宏帶領團隊成功保障世界最長最寬的鋼殼混凝土沉管隧道——深中通道海底隧道32個8萬噸級的管節對接和最終接頭的合龍，在沉管施工領域實現了毫米級的對接精度，為這條全長24公里、集“隧、島、橋、水下互通”於一體的超級跨海集群工程打通關鍵環節。



在海底隧道沉管隧道安裝過程中，穩定性和精準性非常重要，有人將這項工作稱為“在海底‘穿針’”。



在進行港珠澳大橋沉管隧道安裝工程時，國內沒有經驗可借鑒，國外技術又要價過高，鎖旭宏和團隊堅持自主創新、邊闖邊幹，創新提出了浮態沉管標定方法，優化了無線聲呐測控系統和測量塔定位系統，最終聯合研發了“外海超長沉管隧道安裝免精調定位控制技術”，實現毫米級對接精度，為工程至少節省了1.65億元。



在沉管隧道安裝過程中，鎖旭宏不放過任何一個可以提升的細節，每經歷一次可能出現的偏差，都會去思考如何改進、避免。



“在港珠澳大橋沉管浮運安裝期間，GPS定位系統在關鍵時刻曾出現信號丟失的情況。”2018年，從港珠澳大橋項目轉戰參建深中通道項目，鎖旭宏暗下決心，要在沉管隧道安裝中用上我國自己的衛星定位系統。

