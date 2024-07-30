韓國經濟2024年上半年增長2.8%

中評社北京7月30日電／據人民日報報導，韓國中央銀行韓國銀行日前公布的初步核算數據顯示，韓國國內生產總值（GDP）2024年上半年增長2.8%，比此前預期低0.1個百分點。韓國銀行表示，受內需不振等因素影響，韓國第二季度GDP環比下降0.2%，但預計今年出口貿易將繼續保持增長趨勢，全年經濟增長率大致接近5月的預測值2.5%。



韓國經濟今年上半年的增長主要靠出口拉動。根據韓國銀行最新發布的數據，今年第一季度，出口拉動GDP增長4.3個百分點，第二季度則拉動GDP增長2.4個百分點。韓國產業通商資源部日前發布的數據顯示，今年上半年，韓國出口同比增長9.1%，達到3348億美元。其中，最大出口產品半導體出口同比增長52.2%，達657億美元；第二大出口產品汽車出口同比增長3.8%，並創下歷史同期最高紀錄的370億美元。



數據同時顯示，內需對韓國今年第一季度GDP增長的貢獻度為－1%，第二季度為－0.1%。韓國紐西斯通訊社報導認為，受持續的高物價和高利率影響，民間消費和企業投資逐漸減少，內需短時間內很難出現反彈。



韓國統計廳7月初發布的數據顯示，韓國6月份居民消費價格指數（CPI）同比上漲2.4%。其中，農產品價格同比大漲13.3%，蘋果、梨等水果價格也居高不下。據韓國產業通商資源部統計，韓國大型超市5月份家電、文化產品銷售額減少19.1%，降幅最大；體育、日用消費品的銷售額也分別減少14.2%和12.9%。除必需的食品類商品外，消費者的消費意願都出現不同程度下滑。



韓國銀行7月中旬召開金融貨幣委員會會議，決定維持3.5%的基準利率。韓聯社報導說，韓國銀行繼續維持基準利率主要是考慮到匯率波動、家庭負債持續飈升等因素。近一段時期，韓元對美元匯率持續走低，家庭負債繼續增加，過早降息可能會導致韓元對美元匯率進一步下挫，並推動家庭負債持續飈升。