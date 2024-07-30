日本防衛大臣對自衛隊醜聞事件道歉

中評社北京7月30日電／據央視新聞報導，當地時間7月30日，日本防衛大臣木原稔在眾議院安全保障委員會上，對近期防衛省以及日本自衛隊中出現的醜聞事件表示道歉。



近期日本自衛隊被曝出包括與軍工企業存在不當交易、信息保護措施不到位、自衛隊員違規領取潛水補助津貼等各種醜聞，已有含高層在內的200餘人被處分。