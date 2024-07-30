深化兩岸創新發展合作　東莞爭當“排頭兵”

主辦方供圖 中評社北京7月30日電／近日，東莞迎來一場重磅級會議——東莞深化兩岸創新發展合作2024年度部省際會議。會議當天，國家發展改革委、國務院台辦、教育部、科技部等一眾部門負責同志濟濟一堂，圍繞產業、科技、貿易、民間交流交往等方面，探討為東莞量身打造的先行先試政策“大禮包”。



此部省際會議機制專門為東莞落實《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》（下稱《東莞兩岸方案》）而設，預示著此後每年將召開高規格會議，專注於研究審議支持東莞政策，這意味著東莞為廣大台商台企爭取政策創新有了制度性“快車道”。自去年9月國務院批覆《東莞兩岸方案》以來，東莞立足國家大格局、把握歷史大維度，以一套機制、一批政策、一批項目、一個園區、一支基金、一批實事，全方位、多層次深化兩岸創新發展合作。



今年以來，總投資額46.38億元的台資重大項目，在東莞加速落地建設。目前，東莞已匯聚超過3800家在營台企，近2.2萬名台胞申領居住證，5700多名台籍學生在莞求學。



深化兩岸創新發展合作，東莞起步穩健、開局向好。



開新局：頂層設計加速創新落地



深化兩岸創新發展合作，為什麼把東莞放在突出位置？



這背後，是一段跨越時代的歷史底蘊和產業積澱。自1988年首家台企萬泰光電落戶，東莞便與台資台企結下不解之緣。當前，東莞累計批准的台企數量約占全國的1／10，歷年累計實際利用台資超過200億美元，約占廣東省的三成。超過3800家在營台資企業中，約三成為規上工業企業，含括了一批高端電子信息產業、生物技術產業等戰略性新興產業投資企業。2023年，莞台貿易總額突破1300億元大關，占全市比重超過10%。



隨著《東莞兩岸方案》正式獲批、部省際會議制度建立，東莞迎來了前所未有的發展機遇，正朝著兩岸產業創新發展的新引擎、兩岸科技創新合作的新高地、兩岸社會人文交流的新樞紐、海峽兩岸暨港澳地區交流合作的新平台等目標定位加速蝶變。

