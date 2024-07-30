共建台胞宜居宜業美好家園　東莞這麼幹

中評社北京7月30日電／東莞日前出台《共建台灣同胞宜居宜業美好家園若幹措施》，全面落實《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》。



兩岸家園和美，融合佳音又至。近日，東莞市台港澳事務局、人力資源和社會保障局等6部門聯合印發出台《共建台灣同胞宜居宜業美好家園若幹措施》（下稱《若幹措施》），深入貫徹落實黨中央對台工作決策部署，全面落實《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》（下稱《東莞兩岸方案》），進一步落實落細台灣同胞同等待遇，以具體行動為更多台灣同胞來莞發展提供新機遇，共建共享兩岸同胞美好家園。



2023年9月，國務院批覆同意《東莞兩岸方案》，賦予東莞兩岸產業創新發展的新引擎、兩岸科技創新合作的新高地、兩岸人文交流的新樞紐、海峽兩岸暨港澳地區交流合作的新平台四大目標定位。東莞也由此成為國務院首個在廣東批准設立的對台合作重大平台，是粵港澳大灣區又一個國家級重大合作平台。



7月3日，東莞發布深化兩岸創新發展合作實施方案，提出實施產業深度融合、科技創新賦能、共建美好家園等五大行動，旨在將東莞打造成為兩岸融合發展的示範區。《若幹措施》作為子方案，以“三支持一優化”繪制建設兩岸共同家園的路線圖，搭好台胞台青來莞就業創業生活的“連心橋”。



支持台胞就業創業



《若幹措施》提出，支持台胞來莞就業創業、鼓勵融資創業，鼓勵用人單位聘用台灣青年，支持國有企業、事業單位每年聘用一定數量的台灣青年共5條措施。



支持台灣同胞來莞就業方面，自2024年1月1日起對新引進的符合條件的全日制本科及以上學歷的台胞，落實與東莞戶籍人才同等待遇，按照本科1萬元、碩士6萬元、博士20萬元的標準，給予綜合補貼；對在莞期間取得學歷、職稱或技能提升的台胞，符合條件的給予能力提升培養資助。

