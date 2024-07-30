習近平會見意大利總理梅洛尼

7月29日下午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的意大利總理梅洛尼。（圖：新華社） 中評社北京7月30日電／7月29日下午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的意大利總理梅洛尼。



習近平指出，中國和意大利分處古絲綢之路兩端，兩國歷史悠久的友好交往曾為東西方文明交流互鑒和人類社會發展進步作出重要貢獻，以和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏為核心的絲路精神是中意兩國的共同財富。當前，世界百年變局加速演進，各國相通、團結則共進，封閉、分裂則各退。中意兩國要秉持和弘揚絲路精神，從歷史維度、戰略高度和長遠角度看待和發展雙邊關係，推動中意關係行穩致遠。



習近平強調，中意關係健康穩定發展，符合兩國和兩國人民共同利益。儘管當前國際形勢持續深刻演變，中方重視和發展好中意關係的意願沒有改變，中意關係合作共贏的本質沒有改變，兩國人民的友好情誼沒有改變。雙方要賡續友好交往傳統，繼續相互理解和尊重各自選擇的發展道路。中意兩國產業優勢互補，互為機遇，雙方應該堅持相互開放合作。中國共產黨二十屆三中全會剛剛閉幕，中方將不斷推進高水平對外開放，為中國式現代化注入強勁動力，也為同意大利等各國擴大合作帶來新的機遇。中方願同意方推動經貿投資、工業製造、科技創新、第三方市場等傳統合作優化升級，探討電動汽車、人工智能等新興領域合作。中方歡迎意大利企業來華投資，願進口更多意大利優質產品，希望意方同樣為中國企業赴意發展提供公平、透明、安全、非歧視的營商環境。雙方要珍視文明互鑒成果，推動文化傳承和創新雙向互促，促進兩國民心相親。中方支持意方舉辦2026年冬奧會，希望意方為中國公民赴意提供簽證便利措施。



習近平強調，在經濟全球化時代，唯有堅持全球產業鏈供應鏈開放合作，才會帶來共贏發展。中國堅持走和平發展道路，從不追求霸權，願同各國分享發展機遇。希望意方理解和支持中國發展理念，為推動中歐加強對話合作、促進中歐關係積極穩定發展發揮建設性作用。

