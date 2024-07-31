中評編譯：韓報刊文 賀錦麗能否戰勝特朗普

中評社首爾7月31日電（記者 崔銀珍編譯）澳大利亞悉尼大學美國學中心所長、美國CSIS高級副總裁邁克爾·格林（Michael Green）日前在韓國《中央日報》全球聚焦欄目撰文，就拜登退選後賀錦麗接棒能否戰勝特朗普進行了分析，他認為，存在可能性但也存在變數。全文編譯如下：



辭去大選候選人職務的喬·拜登總統公開支持副總統卡瑪拉·哈里斯（中文名為賀錦麗）為民主黨候選人。面對前總統唐納德·特朗普，拜登已經力不從心了。對於今年6月27日在首次電視辯論中慘敗給特朗普的拜登，民主黨內部慫恿他辭職的呼聲越來越高。政治資金也見底，在主要激戰地區被特朗普候選人排擠的輿論調查也公布了。



那麼哈里斯能戰勝特朗普嗎？這比拜登總統的可能性更大。如果她獲勝，她可成為自由世界第一位有色女總統。但是還存在一些變數。



第一，能否展現出比2020年更好的候選人面貌？當時為爭奪民主黨大選候選人職位而對抗拜登的哈里斯的成績非常寒酸，在自己的主場加利福尼亞也只停留在了第4名，選舉游說一團糟，也沒有明確的政策信息。有人指出，與拜登相比，她的真實性較差。 但這次有所不同。因為現在他將繼承拜登的大選組織、政策信息、選舉資金。此次選舉不是選擇最佳，而是選擇次惡，因此，與特朗普相比，前任檢察官出身的哈里斯更具優勢。在這方面，哈里斯肯定比拜登更強。與對抗拜登的2020年相比，現在攻擊的對象是特朗普，因此哈里斯可以發動更敏捷的攻擊。

