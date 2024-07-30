習近平同東帝汶總統奧爾塔會談

7月29日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的東帝汶總統奧爾塔舉行會談。這是習近平同奧爾塔握手。（圖：新華社） 中評社北京7月30日電／7月29日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的東帝汶總統奧爾塔舉行會談。



習近平指出，總統先生是東帝汶建國元勛和中國同東帝汶友好事業的奠基者，你的訪問是東帝汶總統首次對中國進行國事訪問，具有重要歷史意義。中國同東帝汶傳統友誼源遠流長，中國最早承認東帝汶獨立並同東帝汶建交。建交以來，兩國始終真誠相待、守望相助，是不同政治制度、發展水平、歷史文化國家相互尊重、和平共處、共同發展的典範。兩周前，中國共產黨二十屆三中全會成功召開，中國將進一步全面深化改革，推進高質量發展和高水平對外開放，這將給全球經濟發展和兩國合作帶來新動力、新契機。中方願同東帝汶一道，推動兩國全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階，更好造福兩國人民。



習近平強調，中方願同東帝汶一道，朝著“三個更高”的目標，引領雙邊關係長期穩定發展。一是堅定相互支持，打造更高水平雙邊關係。中方堅定支持東帝汶維護國家統一和社會穩定的努力，願同東帝汶全面深化戰略協作和發展合作，維護好兩國主權和安全利益，朝著共建命運共同體的大方向邁進。二是堅持互利共贏，開展更高質量務實合作。圍繞產業振興、基礎設施建設、糧食自給、民生改善等四大重點領域合作，以簽署共建“一帶一路”合作規劃為契機，加強發展戰略對接，分享水利建設、節水灌溉、防災減災等領域經驗技術，實施好水稻栽培等農業合作，推進漁業、減貧等合作，助力東帝汶經濟自主和多元化發展。三是共促“全球南方”事業，開展更高層次多邊協作，弘揚和平共處五項原則精神，加強在聯合國、世界貿易組織等多邊平台協調配合，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建人類命運共同體。中方也願在中國－葡語國家經貿合作論壇、聯合國糧農組織等框架內同東帝汶開展更多雙邊、三方合作。

