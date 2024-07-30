中評社北京7月30日電／據大公報報導，7月19日，“2024範長江行動江西行”的香港學子走進被譽為“中國白酒祖庭”、“世界蒸餾酒的發源地”的李渡元代燒酒作坊遺址。大家聆聽講解員的專業介紹，觀賞酒藝表演，親自參與白酒配制、品嘗酒糟雞蛋與雪糕，在沉浸式的體驗中，品味“一杯李渡酒，半部江西史”的厚重歷史和獨特酒文化。



為古菌群安新家 組織學生赴港交流



李渡元代燒酒作坊遺址被列為2002年中國十大考古發現之一、2006年全國重點文物保護單位。該遺址自2002年考古發掘後，解開了中國白酒的三大千古之謎：“中國蒸餾酒到底起源於何時”“千年老窖萬年糟有沒有實物證據”“元明清古窖群到底有哪些古菌落”。從遺址中的元代古窖池內，檢測出活躍至今的167個遠古時代的古菌群落。



據國寶李渡酒公司品牌經理吳夢玲介紹，該公司開啟了文物古窖活體保護的先河，在距離遺址800米外的實驗車間，將古窖池微生物菌群進行分離、復壯、擴培OTU（遠古時代的古菌群落），並為它們安了“新”家。



吳夢玲表示，近年來公司不斷加大科研投入，使得文物保護與文化傳承得以延續，讓文物“活”了起來。吳孟玲透露，珍酒李渡旗下的湘窖酒業，已成為2024年第33屆巴黎奧運會湖南體育代表團唯一指定白酒。珍酒李渡還伴隨中國奧運健兒出征巴黎，以進一步提升品牌知名度並宣傳中國酒文化。此外，其公司正在進行的“我的大學夢”項目，計劃於今年七月底或八月初偕高校學生代表赴港，與香港高校進行深層學習與交流。



2023年4月，珍酒李渡集團正式於香港交易所主板掛牌上市，股票代碼6979.HK，成為港股白酒第一股。